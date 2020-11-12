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Увеличение количества рейсов по маршруту 8С «Динамо - мкр Северный – Динамо»
Сегодня, 12:23
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После многочисленных жалоб горожан власти приняли решение увеличить количество рейсов по маршруту 8С «Динамо - мкр Северный – Динамо».
Время отправления ежедневно от остановочных пунктов:
От «динамо»: 6:33/ 7:33/ 8:33/ 9:33/ 10:13/ 12:07/ 12:53/ 14:03/ 15:33/ 17:13/ 18:13
От «мкр северный»/«свободная»: 6:24/ 7:14/ 8:20/ 9:13/ 10:13/ 10:53/ 12:51/ 13:38/ 14:48/ 16:18/ 18:00/ 19:00* (*до маг.)
«Я не могу попасть в поликлинику 6 вовремя на приём! Так же езжу к родственникам и пользуюсь автовокзалом «Северный» - и тоже вовремя приехать к автобусу крайне сложно!», - ранее жаловались горожане.
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