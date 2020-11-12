Увеличение количества рейсов по маршруту 8С «Динамо - мкр Северный – Динамо»

Коммунальщиков обязали в кратчайшие сроки устранить места разрытий 0 Контрольный комитет администрации города Тамбова вместе с МКУ «Дирекция городских дорог» провел рейдовое мероприятие по выявлению случаев невыполнения ресурсопостащиками правил благоустройства

При реконструкции «Спартака» выявлено завышение объемов выполненных работ 0 Контрольно-счетная палата города Тамбова провела проверку финансово – хозяйственной деятельности МАУ стадион «Спартак», в том числе расходования бюджетных средств на реконструкцию стадиона. Контрольное мероприятие было инициировано депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым.

Администрация города пытается оспорить стройку в Пригородном лесу 0 Администрация города Тамбова в очередной раз обратилась в суд к управлению градостроительства и архитектуры Тамбовской области и ООО «СтройРеспект» о признании разрешения на строительство многоквартирного дома в Пригородном лесу незаконным.

На базе Управления образования прошли Питиримовские чтения 0 Вчера на базе Управления образования и науки Тамбовской области прошли Питиримовские духовно-образовательные чтения.

В Тамбовской области увеличилась смертность от коронавируса 0 В Тамбовской области за последние дни умерло девять человек, таким образом, общее число жертв составляет 65 человек. В один из дней умерло пять человек.

В селе Стрельцы впервые за 45 лет отремонтировали дом культуры 0 В селе Стрельцы впервые за 45 лет отремонтировали местный дом культуры в рамках программы «Культура».

Депутаты-«Родинцы» создали внепартийную группу 0 Депутаты Тамбовской городской Думы избранные по одномантадным избирательным округам от партии «Родина» приняли решение создать внепартийную группу «Наш город».

Депутаты приняли решение о реструктуризации задолженности за газ МУП «ТТС» 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение о реструктуризации задолженности за газ МУП «Тамбовтеплосервис».

В администрации города Тамбова кадровые изменения 0 Заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области по экономическим вопросам назначена Гуляева Татьяна Александровна, которая ранее работала в исполнительном органе.

Прошли выборы ректора ТГУ им. Г.Р. Державина 0 Вчера на конференции работников и студентов ТГУ им. Г.Р. Державина прошли выборы ректора. Большинством голосов ректором на новый срок был переизбран Владимир Стромов.

До конца года должны открыть движение по ул. Базарной 0 В городе Тамбове продолжается реконструкция моста по ул. Базарная через р. Студенец. Первоначально работы должны были завершить до 20 ноября.

В Моршанске проходит реконструкция электросетевого хозяйства 0 Сотрудники Моршанского филиала АО «ТСК» в рамках ремонтной программы сетей электроснабжения в текущем году заменили около 8 км электрических сетей.

Жители Андреевской снова вышли на улицу защищать свой двор 0 Вчера во дворе дома по ул. Андреевской, 33 была пресечена очередная попытка начать строительные работы магазина. Уже вечером во дворе состоялась встреча с руководством города.

Александр Никитин потребовал организовать бесплатное тестирование на коронавирус 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин потребовал от своих заместителей и учреждений здравоохранения организовать бесплатное тестирование на коронавирус.

В Кирсановском районе построят «Город солнца» 0 ООО «Кристалл» планирует построить в Кирсановском районе горнолыжный комплекс «Город солнца».

В Тамбове в районе Центрального рынка запретили парковаться 0 Власти приняли решение запретить парковаться автомобилям в районе Центрального рынка в Тамбове на участке от улицы Пятницкой, д. 5 до улицы Красной.

В Мичуринске состоялась памятная встреча с воинами-интернационалистами 0 В г. Мичуринске 5 ноября 2020 г. в комнате «Боевой славы», расположенной по адресу ул. Гоголевская, 88-а, состоялась памятная встреча обучающихся МБОУ СОШ № 18 г. Мичуринска и воинов-интернационалистов, участников боевых действий в Афганистане, приуроченная ко Дню военного разведчика.

В Тамбовской области развивается санавиация 0 На территории аэропорта «Тамбов» базируется санавиация, которая может оперативно доставить больного в медицинское учреждение.

Фестиваль театральных коллективов «Виват, Театр!» пройдёт в двух форматах 0 С 15 по 22 ноября на базе молодежного театра пройдет открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Виват, Театр!».