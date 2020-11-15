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В общественном транспорте проводят санобработку
Сегодня, 09:07
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В связи с ростом количества заболевших коронавирусом в общественном транспорте на постоянной основе проводят санобработку салонов автобусов. Уже из парка все автобусы выезжают обработанными, далее проводится обработка на конечных остановках.
Контролируют выполнение противоэпидемических мероприятий сотрудники УМВД России по городу Тамбову, МБУ «Пассажирские перевозки», а также Роспотребнадзора.
«Мы строго предупреждаем всех об ответственности за несоблюдение мер дезинфекции и профилактики. После каждого круга на маршруте в салоне обрабатываются дезинфицирующими средствами все контактные поверхности», - отмечает работник МУП «Тамбогортранс».
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