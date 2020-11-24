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В Тамбове планируют штрафовать за парковку на зеленых зонах
Сегодня, 11:02
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В администрации города Тамбова обсудили вопросы благоустройства, в том числе проблему парковки транспортных средств на зеленых зонах. По мнению руководства города, необходимо привлекать к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.
Такое наказание не предусмотрено в федеральном КоАП, его размер определяют регионы самостоятельно. В законе нет понятия газон, а в ПДД он упоминается только при описании тротуара.
Иллюстрация: Право.ru/Петр Козлов
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