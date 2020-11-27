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В Тамбовской области скверы будут называть в честь ветеранов ВОВ
Вчера, 10:20
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По итогам заседания ветеранских и общественных организаций региона принято решение разбить к 9 мая 2021 года скверы, которые будут носить имена ветеранов Великой Отечественной войны. Зеленые зоны планируется разбить во всех муниципальных образованиях области.
По мнению и.о. заместителя главы администрации области Алексей Кондратьев это будет хорошим почином в рамках увековечивания памяти героев войны.
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