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Новая школа в Мичуринске нуждается в ремонте
Вчера, 15:17
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Отдел реализации проектов администрации города Мичуринска подал иск в Арбитражный суд Тамбовской области к АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» о необходимости устранить ряд недостатков в построенной школе.
Напомним, что застройщиком новой школы в Мичуринске на 1275 мест выступало АО «АИЖК», стоимость проект составила почти 1 млрд рублей. Заказчик в лице отдела администрации города требует устранения недостатков, а именно: протекание кровли на блоках А, Б, В, Г, Д; протекание кровли спортзала блока Е; разрушение тротуарной плитки (трещины, просадки); разрушение внутренней отделки и штукатурки стен.
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