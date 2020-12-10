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Тамбовские лесхозы стали больше производить лесопильной продукции
Вчера, 10:04
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За 11 месяцев 2020 года лесхозы Тамбовской области произвели 27 тысяч кубометров лесопильной продукции, что превышает объемы прошлого года. Лесхозы региона планируют продолжать работу по модернизации цехов по переработке древесины для увеличения доходов. Речь идет о внедрении современного технологичного оборудования по более глубокой переработке древесины.
Недавно масштабную модернизацию производства произвел Моршанский лесхоз, вложив за полтора года 30 млн рублей.
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