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Крупнейшую в России ферму по разведению коз планируют построить в области
Сегодня, 13:02
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В Пичаевском районе инвестор из Липецкой области в лице ООО «Бертон» за 4,5 млрд рублей планирует построить крупнейшую в России ферму по разведению коз. Общее поголовье коз будет превышать 20 тыс. животных, на предприятии будет задействовано 200 сотрудников.
Учредителем и руководителем ООО «Бертон» выступает предприниматель из Липецкой области Грищенко Андрей Николаевич.
Фото - 2ГИС
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