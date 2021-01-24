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В области организуют школу для волонтеров, помогающим бездомным животным
Вчера, 17:33
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В городе Тамбове Тамбовской области будет организована школа для волонтеров, помогающим бездомным животным. Проект будет реализовывать местное кинологическое общество «Горг», который получил от Фонда президентских грантов около 500 тысяч рублей.
Прежде всего будут помогать собакам, так как именно они чаще всего оказываются на улице. В рамках теоретических и практических занятий волонтеров обучат технике безопасности при работе с животными.
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