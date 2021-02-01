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В администрации города Тамбова продолжаются отставки
Сегодня, 09:52
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Набирает оборот череда отставок в администрации города Тамбова. На прошлой неделе о том, что покидает свой пост, заявил заместитель главы администрации города Тамбова Алексей Власов, вчера ушел в отставку председатель жилищного комитета Александр Бессонов.
Исполняющим обязанности временно назначена заместитель председателя жилищного комитета Ирина Сакова, которая работает в администрации города не первый год.
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