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Власти отказались от строительства нового стадиона
Сегодня, 10:18
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В 2020 году вице-губернатор Арсен Габуев на пресс-конференции заявил, что через три года на севере Тамбова должен появиться новый стадион на 15 тысяч зрителей.
«Мы понимаем, что у наших болельщиков должен быть стадион с полноценной комфортной зоной отдыха, полноценным парковочным пространством», - заявил тогда Арсен Габуев.
Сегодня в администрации города Тамбова отвечают болельщикам, что строительство стадиона вместимостью минимум 10 000 болельщиков в настоящее время не планируется.
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