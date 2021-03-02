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В области планируют открыть десять мемориалов в память о бойцах
Сегодня, 09:22
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Тамбовское региональное отделение Российского военно-исторического общества подвело итоги работы за 2020 год. В частности был открыт мемориал в поселке Филатовский Инжавинского района, на гранитных плитах которого увековечены имена 216 земляков, погибших и пропавших без вести в годы войны.
Полностью завершены работы на мемориальном комплексе в райцентре Первомайский.
В 2021 году планируется открыть десять мемориалов в память о бойцах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.
В этом году власти города Мичуринска приступают к изготовлению проекта памятника горожанам, не вернувшимся с полей сражений, а таких по уточненным данным – 5918 человек.
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