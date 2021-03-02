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В отношении должностного лица Лицея №29 города Тамбова возбуждено дело
Сегодня, 09:39
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Прокурором в отношении заместителя директора школы №29 города Тамбова возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушений требований Правил благоустройства и содержания территории городского округа – города Тамбов.
В ходе проверки выяснилось, что крыша корпуса №3 не была очищена от снега и наледи, что создавало угрозу для их схода в период потепления. Более того, руководством учебного заведения не были приняты меры к ограничению прохода граждан и учащихся в местах возможного схода наледи.
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