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Датчане планируют продать «Агрокомплекс «Тамбовский»

Сегодня, 09:46
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Датчане планируют продать «Агрокомплекс «Тамбовский»Управляющий более 40 тыс. га земель агрокомплекс «Тамбовский» созданный при участии датских инвесторов может отойти владельцам холдинга «Орловская нива», - сообщает «Коммерсантъ».

Российско-датская группа компаний «Агрокомплекс «Тамбовский» вошла в сельскохозяйственный бизнес в Тамбовской области в 2006 году, приобретя контрольные пакеты акций семнадцати сельско-хозяйственных открытых акционерных обществ в Тамбовском и Сосновском районах области.

Стоимость сделки может составить 2,7 млрд рублей.

Фото - invest.r-19.ru
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Датчане планируют продать «Агрокомплекс «Тамбовский»

Сегодня, 09:46
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Управляющий более 40 тыс. га земель агрокомплекс «Тамбовский» созданный при участии датских инвесторов может отойти владельцам холдинга «Орловская нива», - сообщает «Коммерсантъ».

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