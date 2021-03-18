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По ночам ожидаются минусовые температуры
Сегодня, 09:47
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Март – один из самых переменчивых месяцев весны. Ему свойственны как зимние, так и весенние черты. По информации синоптиков в Тамбовской области в ближайшие дни по ночам ожидаются минусовые температуры. Днём же столбик термометра будет подниматься выше нуля. В воскресенье, ночью столбик термометра опустится до минус 8 градусов.
Ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.
Фото - drive2
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