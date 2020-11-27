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На следующей неделе ожидается до минус 10 градусов
Сегодня, 09:27
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На смену промозглой погоде на следующей неделе Тамбовскую область ожидают зимние морозы. Со вторника минусовые температуры ожидаются и днём, и ночью. В четверг столбик термометра опустится до минус 10 градусов.
Кроме того, возможны осадки, в понедельник в виде дождя и мокрого снега.
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