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На следующей неделе нас ждут заморозки
Сегодня, 09:41
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По информации Гидрометцентра на следующей неделе жителей Тамбовской области ждет контрастная погода. Вначале недели будут идти дожди, столбик термометра будет опускаться до 8 градусов тепла.
Во вторник похолодает до плюс четырёх, но дождь прекратится. А вот в среду днем будет плюс девять градусов тепла, а ночью нас ожидают заморозки. Антициклон принесет сухую погоду.
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