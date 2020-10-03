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Погода на следующей неделе порадует тамбовчан солнышком и теплом
Вчера, 09:11
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По информации Гидрометцентра России на следующей неделе жителей Тамбовской области погода порадует солнышком и теплом. В понедельник нас ожидает до 20 градусов тепла, в четверг столбик термометра пойдет дальше в верх, а вот на выходных через неделю будет облачно и 17 и 16 соответственно.
Согласно долгосрочным прогнозам, в период с октября по ноябрь аномальное тепло накроет Русскую равнину.
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