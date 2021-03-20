Малоимущие семьи могут рассчитывать на продуктовые наборы за 450 рублей 0 Врип главы города Тамбова Максим Косенков подписал постановление о поддержке малоимущих семей (одиноких пенсионеров, семей с детьми, у которых диагностирована гипотрофия или туберкулёз).

В Тамбовской области ожидается мокрый снег 0 Весна не спешит вступать в свои права: в Тамбовской области по-прежнему холодно.

Около поликлиники №5 в Тамбове уберут шлагбаум 0 В городе Тамбове в районе торгового центра «Моршанский» по Моршанскому шоссе, 14А наконец-то уберут шлагбаум, который ограничивает проезд на парковку в районе поликлиники № 5.

Открытое письмо общественности по вопросам дорожного строительства представителю Президента РФ 0 Главному федеральному инспектору по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Пригорневу Владимиру Борисовичу

Задолженность по зарплате составляет почти 66 млн рублей 0 По данным Тамбовстата задолженность по заработной плате в Тамбовской области составляет 65,7 млн рублей.

Предприниматель нелегально перевозил пассажиров по маршруту «Тамбов-Моршанск» 0 На днях Тамбовское УФАС России выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю о прекращении признаков недобросовестной конкуренции на рынке пассажирских перевозок.

Вместо обозначения туалета – надпись «посторонним вход воспрещен» 0 Жители Тамбовской области, которые пользуются общественным транспортом между городами и районами, пожаловались губернатору на деликатную проблему.

Для государства теологи важнее, чем историки и философы? 0 Совсем скоро стартует приёмная кампания на поступление в высшие учебные заведения. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, каждый второй выпускник школы в 2021 году будет обеспечен очным бюджетным местом.

МЧС: лёд становится тонким 0 Сотрудники МЧС предупреждают, что лед на водных объектах в Тамбовской области становится тонким. Толщина льда на реках составляет еще составляет от 5 до 50 сантиметров, но с резким потеплением ситуация может измениться за несколько дней.

По ночам ожидаются минусовые температуры 0 Март – один из самых переменчивых месяцев весны. Ему свойственны как зимние, так и весенние черты.

Максим Косенков добивается в суде снятия судимости 0 Советский районный суд города Тамбова рассматривает заявление Максима Косенкова о снятии судимости в порядке ст. 400 УПК РФ, первое заседание прошло 16 марта.

Родителям погибших воинов и ветеранам-инвалидам была организована адресная доставка подарков 0 В Мичуринске по случаю вывода Советских войск из Афганистана родителям погибших воинов в Афганской и Чеченской войне, войне в Сирии и ветеранам-инвалидам была организована адресная доставка продуктов питания и подарков.

Кандидатом в депутаты от «ЕР» может стать Николай Николаев 0 Сегодня председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы ФС РФ Николай Николаев подал пакет документов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам в Госдуму.

ДТП в Тамбове: водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу 0 Вчера на ул. К. Маркса в городе Тамбове произошло ДТП, водитель Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan.

Подарочная карта обернулась для общества штрафом в 500 тыс. рублей 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Власти планируют добавить зелени на главной улице Тамбова 0 Власти города Тамбова в преддверии 385-летия областного центра планируют озеленить улицу Советская, в том числе высадить новые деревья.

На элеваторе «Деметра» расследован смертельный случай 0 Государственная инспекция труда в Тамбовской области завершила проверку по факту смертельного случая на элеваторе «Деметра» (г. Тамбов), который произошел вначале текущего года.

ФК «Тамбов» обошелся бюджету почти в два миллиарда рублей 0 Футбольный клуб Тамбов, по-видимому, скоро прекратит свое существование в суде рассматривается дело о банкротстве клуба, который занимает последнее место в турнирной таблице.

Продолжается расследование уголовного дела по факту хищения средств при ремонте дорог в Знаменке 0 Прокуратура Тамбовской области продолжает осуществлять надзор за расследованием уголовного дела по факту хищения бюджетных средств при ремонте дорог в р.п. Знаменка Знаменского района, - об этом говорится в ответе прокуратуры в адрес редакции ИА «Тамбов-информ».