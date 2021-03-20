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Малоимущие семьи могут рассчитывать на продуктовые наборы за 450 рублей
Сегодня, 09:11
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Врип главы города Тамбова Максим Косенков подписал постановление о поддержке малоимущих семей (одиноких пенсионеров, семей с детьми, у которых диагностирована гипотрофия или туберкулёз).
Гипотрофия - хроническое расстройство питания и пищеварения у детей раннего возраста, характеризующееся развитием истощения с дефицитом массы тела по отношению к длине.
Размер продуктовой поддержки будет составлять 450 рублей. В продуктовый набор входит: мука, растительное масло, сахар и даже одна банка «говядины тушеной». Получать высококалорийные продуктовые наборы в течение полугода смогут семьи или граждане, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
Фото - "Тамбовская жизнь"
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