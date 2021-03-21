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Началась подготовка аттракционов к новому сезону
Сегодня, 09:06
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В городе Тамбове началась подготовка аттракционов к новому сезону. Прежде всего, речь идет об объектах в городском парке культуры и отдыха, уже проверено 20 конструкций. Сотрудники проверяют техническое состояние.
Всего в областном центре – 49 аттракционов, а в Мичуринске – 11.
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