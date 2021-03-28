|
В областном центре построят новый мемориал
Сегодня, 09:44
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера прошло очередное заседание рабочей группы по выбору места строительства в областном центре мемориального комплекса землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.
Рассматривались разные варианты размещения комплекса, в том числе в парке Победы, но решили остановиться на Воздвиженском кладбище. На мемориале планируют увековечить более 13 тысяч тамбовчан не вернувшихся с войны.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.