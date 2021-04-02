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Трое врачей пойдут под суд за взятки
Вчера, 11:16
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Правоохранительными органами завершено расследование уголовных дел в отношении трех работников Тамбовской ЦРБ, которых обвиняют в получении взяток (ст. 290 УК РФ).
Медицинские работники без проведения медосмотра и обследования пациентов выдавали больничные листы. Стоимость одного больничного листа варьировалась от 1000 до 6000 рублей, ценник зависел от множества факторов, в том числе и срока
больничного листа.
В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.
Фото pixabay.com
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