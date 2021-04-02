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Каждый второй безработный в области – женщина
Вчера, 12:54
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Численность рабочей силы в Тамбовской области составляет 505 тыс. человек, - сообщает Тамбовстат. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 2020 г. составил 1,2%.
На предприятиях и в организациях Тамбовской области в 2020 г., по оценке, трудилось 254,1 тыс. человек.
Среди официально зарегистрированных безработных области значительная доля слабозащищенных в социальном плане людей, в частности женщин, на них приходится 56,0% безработных. Каждый шестой безработный – молодой человек до 30 лет.
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