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В Тамбове на ул. Астраханской планируют снести гаражи
Сегодня, 09:37
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Администрация города Тамбова ищет собственников гаражей и сараев, расположенных по ул. Астраханская, 176А, 178. Работу проводят сотрудники контрольного комитета, объекты установлены самовольно.
Если собственники не объявятся, то строения планируют признать бесхозными, а потом демонтировать.
Фото Павла Васильева
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