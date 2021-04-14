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» » Марат Баширов: «Тепловая энергетика пришла к логичному итогу. Она рушится»

Марат Баширов: «Тепловая энергетика пришла к логичному итогу. Она рушится»

Сегодня, 13:29
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Марат Баширов: «Тепловая энергетика пришла к логичному итогу. Она рушится» Член рабочей группы по ЖКХ Общественного Совета Министерства регионального развития РФ, федеральный эксперт Марат Баширов прокомментировал аварию на тамбовской «ТЭЦ», которая произошла на днях. В диспетчерской ТЭЦ обрушилась кровля.

«Тепловая энергетика пришла к логичному итогу. Она рушится. Два дня назад Барнаул, теперь Тамбов. Когда вы душите тарифы, природа отвечает вам износом», - написал в своем телеграм-канале Марат Баширов.

Тамбовская ТЭЦ, введённая в эксплуатацию в 1955 г., является стратегически важным объектом, включённым в перечень объектов безопасности Российской Федерации. ТЭЦ обеспечивает теплом более 50% жителей Тамбова, общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении 214,5 км. Благодаря её работе область на 30% покрывает свои потребности в электроэнергии.

Основные проблемы системы теплоснабжения в Тамбове — изношенные сети и отсутствие финансовой дисциплины. Управляющие компании и МУП «ТИС» должны владельцу Тамбовской ТЭЦ сотни миллионов рублей за поставленные коммунальные ресурсы. Из-за долгов нельзя в полной мере реализовывать программы по модернизации системы теплоснабжения, в том числе основные объекты «ТЭЦ».
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