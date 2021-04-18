Тамбовские предприниматели заявляют, что находятся на грани банкротства 0 Тамбовские предприниматели обратились с открытым заявлением к губернатору Александру Никитину по вопросу частичного снятия коронавирусных ограничений. По словам владельцев ночных заведений и учреждений общественного питания, они несут постоянные убытки из-за того, что работают только до 1:00 и без

Тамбовская область оказалась во власти штормового ветра 0 МЧС предупреждает, что сегодня в Тамбовской области ожидается усиление ветра, порывы восточного ветра будут достигать 18-23 метров в секунду.

В Тамбове ямочный ремонт дорог выполнен на 15% 0 Сегодня в администрации Тамбовской области на оперативном совещании у губернатора обсуждался вопрос по наращиванию темпов работ по устранению дефектов на автомобильных дорогах общего пользования.

В аэропорту «Тамбов» выявили женщину с наркотиками 0 На днях в аэропорту «Тамбов» сотрудники правоохранительных органов выявили женщину с наркотиками – марихуаной. После чего она была доставлена в отдел полиции.

За нарушения правил охоты выписано более 50 штрафов 0 Весной сотрудники Тамбовоблохотуправления провели 156 рейдов. В итоге составлено 53 протокола об административных правонарушениях, основные нарушения связаны с охотой без разрешения, с электронными манками, с незарегистрированным оружием и другие.

Изменилось расписание движения общественного транспорта по ряду маршрутов 0 Городские власти приняли решение скорректировать движение общественного транспорта по ряду маршрутов.

385 лет со дня основания города Тамбова 0 17 апреля, Тамбову исполнилось 385 лет со дня основания. На топких лесистых берегах Цны, в том месте, где сливается с ней речка Студенец был основан город-крепость для защиты государства от кочевников.

Жители микрорайона «Московский» выступают против точечной застройки 0 В микрорайоне «Московский» в городе Тамбове снова кипят страсти. Жители, проживающие по улице Глазкова/Агапкина, обеспокоены новыми планами застройщика построить по улице Мичуринская многоэтажный многоквартирный жилой дом секционного типа с помещениями общественного назначения на первом этаже. В

Тамбовская область окажется во власти штормового циклона 0 Сегодня фронтальная система циклона, которая идет с Украины, принесет в Тамбовскую область дожди, местами сильные, в отдельных районах не исключается первая весенняя гроза, пишет Гисметео.

В Тамбовской области сгорело еще два дома 0 Вчера в Моршанском районе в селе Новотомниково сгорело два дома, один из которых был жилым. Пострадавших, по данным МЧС, нет, как и угрозы распространения огня.

Деревню Красненькая не будут присоединять к Тамбову 0 В связи с тем, что жители деревни Красненькая выступили против присоединения к городу Тамбову, ее не будут включать в границы округа. Соответствующее решение принято на совещании в администрации Тамбовской области.

ОМОН провел военно-спортивные соревнования 0 На полигоне под Котовском сотрудники ОМОНа провели военно-спортивные соревнования, в которых приняли участие бойцы четырех спецподразделений.

Марат Баширов: «Тепловая энергетика пришла к логичному итогу. Она рушится» 0 Член рабочей группы по ЖКХ Общественного Совета Министерства регионального развития РФ, федеральный эксперт Марат Баширов прокомментировал аварию на тамбовской «ТЭЦ», которая произошла на днях.

К 1 июня должны вакцинировать 40% населения 0 Сотрудники региональной системы здравоохранения подвели итоги за 2020 год, который оказался сложным для всех, но основной удар на себя приняли именно медработники.

Утренники в детсадах будут проводить без родителей до 2022 года 0 Родители детей просят губернатора снять запрет на присутствие родителей при проведении праздничных мероприятий в детских садах.

Для отдельных категорий граждан продлен режим самоизоляции 0 Глава администрации Тамбовской области принял решение продлить до конца апреля режим самоизоляции для отдельных категорий граждан.

В селе Троицкая Вихляйка сгорел 21 дом 0 В Сосновском районе в селе Троицкая Вихляйка произошел пожар, в результате которого сгорел 21 дом, в том числе 4 жилых и 13 пустующих домов, а также 4 дачи.

Проект застройки жилого квартала в центре Тамбова отклонен 0 Окончательно подведены итоги общественных обсуждений по проекту многоэтажной застройки в границах улиц Ленинградской, Базарной, Комсомольской и Карла Маркса.

С субботы движение по улице Базарная будет приостановлено 0 Возобновляются ремонтные работы на мосту по ул. Базарная в городе Тамбове, поэтому с 17 апреля движение автотранспорта и пешеходов по улице Базарная будет приостановлено.