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Тамбовская область перешла к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу
Сегодня, 09:34
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Тамбовская область перешла к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу, возобновилась деятельность всех торгово-развлекательных центров, организаций общественного питания, в том числе организаций закрытого типа.
На следующей недели планируется возобновление деятельности медицинских учреждений по оказанию плановой медицинской помощи. Но для лиц старше 65 лет сохраняется рекомендательная самоизоляция.
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