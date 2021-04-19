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В Тамбове пройдет всероссийская акция «Корзина доброты»

Сегодня, 08:38
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В Тамбове пройдет всероссийская акция «Корзина доброты»В период с 22 и 23 апреля с 16 до 20 часов и 24 апреля с 12 до 18 часов в ряде торговых точек города Тамбова, в том числе по ул. Советская, д. 81А, ул. Советская, д. 123 пройдет акция «Корзина доброты».

Цель благотворительности - закупка продуктов питания для благотворительного проекта «Корзина доброты». Продукты будут доставлены в отделения сестринского ухода Тамбовской области.
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