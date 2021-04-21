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Станцию Рада присоединят к Тамбовскому району
На уровне законодательного собрания ускорят работу по восстановлению границ станции Рада, которая в настоящее время относится к Рассказовскому району, хотя фактически располагается на территории Тамбовского района, в двух километрах от пос. Новая Ляда.
С 1976-го и до 2015-го года населенный пункт относился к Новолядинскому поссовету, но потом часть жителей поселка отнесли к Рассказовскому району, который находится в 23-х километрах от станции.
Фото – «Новый век»
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На уровне законодательного собрания ускорят работу по восстановлению границ станции Рада, которая в настоящее время относится к Рассказовскому району, хотя фактически располагается на территории Тамбовского района, в двух километрах от пос. Новая Ляда.
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