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ФК «Тамбов» проиграл очередной матч
Сегодня, 09:19
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Вчера во время выездного матча на стадионе «Ростов Арена» наш футбольный клуб потерпел поражение в игре с «Ростовом». В первом тайме хозяева больше владели мячом, но никто не смог пробить оборону противника. Во втором тайме «Ростову» удалось дважды поразить ворота ФК «Тамбов». После чего голов больше не последовало.
Фото: пресс-служба ФК «Тамбов»
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