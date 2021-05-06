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После ремонта открыли движение по улице Базарной
Сегодня, 07:11
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По ул. Базарная в городе Тамбове открыто движение, речь идет об участке, который проходит через р. Студенец. Дорожные строители положили новую долговечную поверхность на основании бывшего моста, но полностью работы не завершены ещё предстоит положить тротуарную плитку, установить дорожные знаки, обновить и довести до нормативов освещение, отремонтировать тротуары.
Ремонтные работы хотят завершить в июне 2021 года. При этом стоит отметить, что первоначально работы должны были завершить еще в прошлом году.
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