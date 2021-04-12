Проект застройки жилого квартала в центре Тамбова отклонен 0 Окончательно подведены итоги общественных обсуждений по проекту многоэтажной застройки в границах улиц Ленинградской, Базарной, Комсомольской и Карла Маркса.

С субботы движение по улице Базарная будет приостановлено 0 Возобновляются ремонтные работы на мосту по ул. Базарная в городе Тамбове, поэтому с 17 апреля движение автотранспорта и пешеходов по улице Базарная будет приостановлено.

Завтра завершится отопительный сезон в Тамбове 0 Врип главы города Тамбова Максим Косенков подписал постановление о завершении с 15 апреля отопительного сезона в областном центре.

Студенты Школы фермера изучают садоводство на практике 0 В Школе фермера продолжаются практические занятия. Так, 12 апреля урок был посвящен обрезке яблонь в интенсивном саду. Практическое занятие проходило в центре развития садоводства имени В.Г.Муханина.

Власти города Тамбова не спешат завершать отопительный сезон 0 Врип главы города Тамбова Максим Косенков сообщил, что в ближайшие дни в областном центре не планируют завершать отопительный сезон.

Тамбовские лесоводы благоустраивают места отдыха 0 На территории тамбовских лесов 365 мест для отдыха в лесах. В настоящее время лесоводы благоустраивают данные места: очищают территории от мусора, обновляют малые архитектурные формы, ремонтируют лавочки и беседки.

В центре Тамбова временно закрыли шаурмичную 0 Роспотребнадзор по Тамбовской области временно приостановил деятельность заведения по продаже шаурмы в районе Комсомольской площади. Решение было принято после контрольного мероприятия, по результатам которого выявлены нарушения санитарных требований.

В Сосновском районе со скандалом проходят слушания по переводу земли 0 12 и 13 апреля в населённых пунктах Дегтянского сельского совета Сосновского района проходят общественные обсуждения по вопросу внесений изменений в генеральный план сельсовета.

В Тамбове выставили на продажу здание НИИ «Эфир» 0 «Ростех» повторно выставил на продажу здание НИИ «Эфир» (город Тамбов). Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники «Эфир» был создан в советские годы для развития местной и всесоюзной промышленности.

В Тамбове на ул. Астраханской планируют снести гаражи 0 Администрация города Тамбова ищет собственников гаражей и сараев, расположенных по ул. Астраханская, 176А, 178.

Водителя, который избил пассажира, будут судить 0 Завершено расследование уголовного дела в отношении водителя пассажирского транспорта, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Третий день фестиваля Чернозём 0 «ЧЕРНОЗЁМ», ты разБИваешь наше сердце… лайн-апом третьего дня!

Внимание: в Тамбовской области выявлен случай бруцеллеза 0 Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям предупреждают, что в Тамбовской области в Тамбовском районе выявлен случай бруцеллеза. Бруцеллез опасен не только для животных, но и для человека.

Горожане: «В пригородном лесу происходит тотальная вырубка леса» 0 Жители города Тамбова и области бьют тревогу в Пригородном лесу происходит вырубка деревьев.

Места захоронений в Тамбове переводят в цифру 0 Несколько лет подряд специалисты МБУ «Спецтехуниверсал» проводят работу по инвентаризации и оцифровке городских кладбищ в областном центре.

Попрошайничество теперь вне закона 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал закон о запрете попрошайничества в общественных местах. Ранее документ был принят Тамбовской областной Думой.

Кто выступит на фестивале Чернозём во второй день? 0 Дорогие! Как вы после объявления первых хедлайнеров «Чернозёма»? Ок?! Тогда повышаем градус! Ловите лайн-ап второго дня «Чернозёма»! Нас ждет взрывная волна рока!

На следующей неделе ожидается до +21 градуса 0 По-настоящему теплая весенняя погода приходит в Тамбовскую область. На следующей неделе ожидается до +21 градуса и осадки не прогнозируются. Уже на выходных днём будет до +11 градусов, ночью столбик термометра будет около нуля градусов тепла.

Прокуратура потребовала законсервировать недостроенное здание корпуса СОШ № 35 0 Прокуратура Советского района города Тамбова обратилась в суд к администрации областного центра с требованием провести работы по консервации объекта незавершенного строительства. Речь идет о недостроенном здании корпуса СОШ № 35.

Горожане выступают против магазинов ритуальных услуг в жилых домах 0 Вчера состоялось общее собрание собственников помещений в жилом многоквартирном доме № 7 «А» по ул. Б. Васильева города Тамбова. Ключевой вопрос был связан с магазином ритуальных услуг на первом этаже.