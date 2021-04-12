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С субботы движение по улице Базарная будет приостановлено
Сегодня, 09:32
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Возобновляются ремонтные работы на мосту по ул. Базарная в городе Тамбове, поэтому с 17 апреля движение автотранспорта и пешеходов по улице Базарная будет приостановлено.
К началу мая основные работы планируют доделать, чтобы можно было снова открыть движение транспорта.
На реконструкцию сооружения выделено 75 миллионов рублей в рамках нацпроекта.
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