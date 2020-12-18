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До конца года планируют открыть движение по ул. Базарной
Сегодня, 09:25
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Движение транспорта и пешеходов по ул. Базарная в городе Тамбове планируют открыть до конца текущего года. В ближайшее время будет уложено качественное покрытие, по которому уже можно будет пустить транспорт.
Сотрудники подрядной организации уже уложили специальные маты из георешётки, заполненные щебнем и обернутые геотекстилем, на которые послойно отсыпают песок, разделяя каждый слой геопрослойкой.
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