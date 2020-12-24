|
|
По улице Базарной в городе Тамбове открыли движение
Сегодня было открыто движение по ул. Базарная в городе Тамбове. Полное завершение реконструкции участка улицы перенесено на 2021 год, но уже сейчас пешеходы и водители могут проехать через линейный объект.
Дорога была закрыта на капитальный ремонт с лета 2020 года.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Сегодня по улице Центральной в селе Алексеевка Моршанского района в частном доме произошел пожар.
Сегодня было открыто движение по ул. Базарная в городе Тамбове.
Следственный комитет Следственного управления РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ФК «Тамбов» по факту невыплаты заработной платы.
Вчера на заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты единогласно выступили против заключения концессии с дочкой «РКС» - ООО «ККС», в свою очередь «РКС» принадлежит Виктору Вексельбергу.
Как совершить удачную сделку при покупке квартиры на вторичном рынке и при этом избежать обмана и недоразумений? Что нужно знать перед покупкой? Какую информацию запросить и что проверить, чтобы быть уверенным и спокойным при совершении сделки?
В администрации города Тамбова состоялась очередная встреча с представителями городских управляющих компаний.
Вчера в Моршанске депутаты местного совета избрали главу города, им в очередной раз стал Алексей Банников, который был переизбран на новый срок.
В ближайшее время депутаты Тамбовской городской Думы рассмотрят предложение администрации города о безвозмездной передаче нежилого здания по адресу: Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 83А в собственность «Тамбовской Епархии РПЦ».
В связи с проведением ремонтных работ в здании, где располагается проект «Добрая точка», учреждение приостанавливает свою работу до февраля 2021 года.
Очередная торговая сеть – «Бегемот» подписала соглашение с региональными властями о стабилизации цен на основные продовольственные товары.
Для решения вопроса с водоснабжением микрорайона «Майский», который в настоящее время входит в состав Тамбовского района, территорию передадут городу Тамбову.
ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» заключил с ООО «Тамбовский асфальт» контракт на ремонт автомобильной дороги Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов на участке км 368+000 – км 377+000. Стоимость контракта превышает 500 млн рублей.
Заведующий центром здоровья ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница имени Бабенко», кандидат медицинских наук, Юрий Говша предупредил жителей Тамбовской области об опасности лечения по советам в интернете.
Относительно недавно установленный в городском парке культуры и отдыха в городе Котовске «Стул больших возможностей» стал разваливаться на глазах - краска со стула слезла, спинка потрескалась, в целом, изделие находится в непотребном виде.
В учебном году 2020-2021 в Тамбовской области 20 человек стали участниками программы «Учитель для России».
Тамбовская ЦРБ на базе, которой развернуто отделение для лечение больных коронавирусом, объявила о закупке кислорода. Начальная цена контракта составляет около 5,8 миллиона рублей, исполнитель контракта должен поставить 45 тыс. кубических метров сжатого медицинского кислорода.
Вчера в Тамбове временно закрылся троллейбусный маршрут № 10. Троллейбусы уступили свое место автобусам, поскольку на Моршанском шоссе проводятся работы по ремонту силового кабеля.
Движение транспорта и пешеходов по ул. Базарная в городе Тамбове планируют открыть до конца текущего года.
В городе Рассказово на улице Комсомольская заменили более полукилометра ветхого водопровода.
По информации регионального управления МЧС России в ближайшие часы в Тамбовской области ожидается образование гололеда. Толщина ледяной корки может составить 1-3 мм.
В Тамбовской области складывается сложная демографическая ситуация об этом шел разговор на открытом заседании Общественной палаты. В блажащие годы численность населения региона может стать ниже одного миллиона человек, смертность превышает рождаемость в 2,2 раза.