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«Единая Россия» определилась с делегатами на съезд
Сегодня, 08:35
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8 июня, в Тамбове состоялся первый этап 33-й Конференции Тамбовского регионального отделения «Единой России». На конференции были выбраны делегаты на съезд, ими стали победители предварительного голосования:
- Александр Орионов, заместитель председателя Тамбовской городской Думы;
- Андрей Названцев, специалист по работе с молодежью в Доме Молодежи Тамбовской области;
- Константин Горлов, заместитель председателя Мичуринского городского Совета депутатов;
- Ирина Тен, заместитель председателя Тамбовской областной Думы;
- Константин Черкасов, депутат Тамбовской городской Думы.
Также делегатами автоматически становятся члены высшего совета партии.
Фото Оксаны Горшковой
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