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» » В Тамбове утонули в реке 20-летняя девушка и парень

В Тамбове утонули в реке 20-летняя девушка и парень

Сегодня, 09:46
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В Тамбове утонули в реке 20-летняя девушка и пареньВчера на пляже «Золотые пески» в городе Тамбове произошла трагедия – утонула молодая пара: 20-летняя девушка и ее парень. Тела молодых людей уже достали водолазы. В настоящее время устанавливаются причины гибели.

На днях в Никифоровском районе утонул в реке 7-летний мальчик.
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В Тамбове утонули в реке 20-летняя девушка и парень

Сегодня, 09:46
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Вчера на пляже «Золотые пески» в городе Тамбове произошла трагедия – утонула молодая пара: 20-летняя девушка и ее парень.

Фасад «Родины» должны отремонтировать в 2021 году

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Сегодня, 09:04
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Участники долевого строительства дома по улице Базарной в Тамбове получат денежную компенсацию. Проблемный застройщик ООО «Махаон» должен был ввести в эксплуатацию дом еще несколько лет назад.

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Завтра на юге и в центре города Тамбова возможны перебои с холодным водоснабжением - это связано с вводом в работу нового участка водовода.

Коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты областной Думы

20 июня 2021
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Сегодня прошла конференция Тамбовского областного отделения КПРФ по выдвижению областного списка кандидатов в депутаты Тамбовской областной Думы седьмого созыва.
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