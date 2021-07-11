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Очередная коммунальная авария случилась на западе Тамбова

Вчера, 10:48
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Очередная коммунальная авария случилась на западе ТамбоваВ ночь с 10 на 11 июля в Тамбове произошло повреждение кабельной линии электроснабжения водозаборного узла № 4, из-за чего произошло отключения скважин и снижение давления холодной воды в Советском районе областного центра.

Ситуацию стабилизировали в течение суток.

Фото: pixabay.com
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