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В Кирсановском районе детсад хотят перевести в школу
Вчера, 10:01
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В ходе «Прямой линии» с губернатором жители поселка Садовый Кирсановского района попросили перевести детский сад в здание школы, так будет удобнее для всех жителей населенного пункта.
В настоящее время школа и детский сад расположены в разных частях поселка. Зданию, где находится детский сад, требуется ремонт. При этом в школе есть пустующие классы, которые возможно переоборудовать под группы детского сада.
Александр Никитин заявил, что не видит каких-то серьезных препятствий для перевода.
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