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Суд отказался снимать с выборов трёх кандидатов в Госдуму
Тамбовский областной суд не снял с выборов в Государственную Думу РФ кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Яблока» по иску жителя Подмосковья Павла Ханжинова, который также идет по округу № 177.
Согласно решениям суда, Павел Ханжинов основывал требования на формальных претензиях к документам своих конкурентов. В частности кандидата от КПРФ и депутата Тамбовской областной Думы Андрея Жидкова он хотел снять с выборов за опечатку в названии его должности в облдуме.
Во всех трех случаях суд не установил оснований для отмены решений окружной избирательной комиссии.
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