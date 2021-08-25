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» » В Никифоровском районе трагически погиб подросток

В Никифоровском районе трагически погиб подросток

Сегодня, 10:27
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В Никифоровском районе трагически погиб подросток Вчера в Никифоровском районе при трагических обстоятельствах погиб школьник. Тело юноши обнаружили местные жители в лесополосе, недалеко от места проживания. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка.
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