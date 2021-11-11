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На регистрацию брака разрешили приводить не более 10 человек
Из-за сложной эпидемиологической ситуации изменилась работа органов ЗАГС. Теперь присутствовать на регистрации брака могут не более десяти человек, включая регистратора. При этом все они должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
В условиях пандемии коронавируса подавать заявление о заключении брака лучше удалённо через портал «госуслуги».
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Из-за сложной эпидемиологической ситуации изменилась работа органов ЗАГС. Теперь присутствовать на регистрации брака могут не более десяти человек, включая регистратора. При этом все они должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
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