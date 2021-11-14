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В гордуме оправдали отмену мер соцподдержки
Сегодня, 09:42
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В городе Тамбове набирает обороты скандал, связанный с планами руководства областного центра отменить муниципальные меры социальной помощи. Напомним, что администрация города Тамбова предлагает сократить муниципальные меры соцподдержки, аргументируя это тем, что на федеральном и региональном уровне таких мер уже достаточно. Соответствующий проект внесен в Тамбовскую городскую Думу.
В частности планируют отменить: поддержку молодых семей при рождении ребенка, получение твердого топлива для одиноких граждан и проживающих в домах с печным отоплением, приобретение проездного билета малообеспеченными студентами, многодетными родителями, педагогами.
Председатель Тамбовской городской Думы Елена Леонова заявила, что в настоящее время в соответствии с законодательством социальная защита это полномочия федеральной и региональной власти.
Исходя из этой логики отмена мер социальной поддержки закономерное решение.
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