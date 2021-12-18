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Долги по зарплате в ООО «ЖИ-5» достигали 10 млн руб.
ООО "Жилищная инициатива-5" погасило более 1,8 млн рублей долгов по зарплате перед своими сотрудниками, а общий размер долга достигал 10 млн руб. Всего без зарплаты осталось более 230 работников.
Вопрос на контроле инспекции труда по Тамбовской области, материалы проверки переданы в СКР по Тамбовской области для принятия процессуального решения.
Фото: pixabay.com
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ООО "Жилищная инициатива-5" погасило более 1,8 млн рублей долгов по зарплате перед своими сотрудниками, а общий размер долга достигал 10 млн руб. Всего без зарплаты осталось более 230 работников.
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