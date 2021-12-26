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Депутаты передали РПЦ очередное здание
Сегодня, 08:57
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На последнем заседании Тамбовской городской Думы в качестве вопроса, требующего оперативного рассмотрения был внес вопрос о передаче в безвозмездной пользование Тамбовской митрополии РПЦ нежилого здания (бывшей тяговой подстанции) по ул. С. Разина, площадью более 250 кв.м.
По мнению отдельных депутатов, вопрос решили внести в день заседания, чтобы заранее общественность не смогла его обсудить. Здание подстанции было построено в 1956 году, оно использовалось МУП «Тамбовгортранс», но затем оказалось ненужным в связи с фактической ликвидацией троллейбусов.
В ходе заседания депутат Артем Александров задал несколько вопросов, в том числе рассматривались ли иные варианты использования в центре города здания, например, для сдачи в аренду.
Отвечая на этот вопрос руководство города пояснило, что самый оптимальный вариант - безвозмездная передача здания.
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