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Городские власти хотят безвозмездно передать РПЦ очередное здание
Сегодня, 12:37
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В ближайшее время депутаты Тамбовской городской Думы рассмотрят предложение администрации города о безвозмездной передаче нежилого здания по адресу: Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 83А в собственность «Тамбовской Епархии РПЦ».
Речь идет об объекте культурного наследия, общей площадью 477,2 кв.м. и земельном участке площадью 650 кв.м.
Здание непосредственно прилегает к школе № 9. Епархия мотивирует свои притязания тем, что до революции это был корпус приходской школы. В здании планируют устроить Введенский храм.
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