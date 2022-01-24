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» » Мост на Гастелло не «пропустил» фуру с конфетами

Мост на Гастелло не «пропустил» фуру с конфетами

Сегодня, 09:28
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Мост на Гастелло не «пропустил» фуру с конфетамиНа днях на железнодорожном путепроводе на ул. Гастелло в городе Тамбове произошло очередное ДТП - фура въехала в мостовое сооружение.

По словам очевидцев, водитель фуры ехал быстро, не замечая предупреждающий знак о 3-метровом ограничении путепровода по высоте.

Это не первое ДТП с участием фур и моста на Гастелло.

Фото: Игорь Коваленко
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