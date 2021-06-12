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В Тамбове на днях приступят к ремонту улицы Гастелло
Сегодня, 10:11
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В ближайшее время дорожно-строительная организация приступит к ремонту многострадальной дороги по ул. Гастелло в городе Тамбове. Согласно технологии ремонта дороги, после фрезерования выравнивающий слой должны уложить в течение трёх суток.
Снять деформированное старое покрытие за один день не получится, поэтому работы будут выполняться поэтапно. Жители города не раз поднимали тему ремонта дороги по улице Гастелло.
Фото: Ольга Смыкова
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