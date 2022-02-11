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В Моршанском районе провалилась крыша в многоквартирном доме
11 февраля 2022
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В Моршанском районе в многоквартирном доме под тяжестью снега обвалилась крыша. Кровлю с момента постройки дома в 1975 году ни разу не ремонтировали, а часть перекрытий была к тому же пострадала от пожара много лет назад.
Местные власти посоветовали жильцам дома самим очистить снег, а обвалившуюся часть кровли накрыть пленкой. После того, как проблема приобрела районный масштаб, власти решили помочь в решении проблемы.
В настоящее время к работам еще не приступали.
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