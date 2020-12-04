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В многоквартирном доме произошел пожар: есть погибшие
Вчера, 15:31
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Вчера в многоквартирном доме по ул. Володарского произошел пожар, загорелась квартира на пятом этаже. В результате пожара погибла женщина. В настоящее время следственные органы начали процессуальную проверку.
Ранее в этом доме произошел взрыв бытового газа.
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