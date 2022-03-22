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Лидия Бакуменко: «В наших магазинах мы можем увидеть сахар»
Сегодня, 09:17
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Врио заместителя главы администрации Тамбовской области Лидия Бакуменко в рамках проекта «Объясняем РФ» заявила, что сахара в Тамбовской области достаточно.
«У нас на территории региона 5 сахарных заводов, остатки сахара у нас на данный момент составляют более 200 тысяч тонн. В наших магазинах мы также можем увидеть сахар», - прокомментировала ситуацию Лидия Бакуменко.
При этом жители Тамбовской области продолжают жаловаться на перебои с сахаром. Тамбовчане просят власти взять под контроль ситуацию, поскольку речь идёт о продукте первой необходимости.
Ранее управление по развитию промышленности и торговли объясняло возможное временное отсутствие сахара в продаже задержкой по логистике, фасовке и выкладке товаров на полки.
Фото: Emmanuel Foudrot / Reuters
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