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Депутаты призывают навести порядок в сфере грантовой поддержки сельского хозяйства
Сегодня, 12:19
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На днях было предъявлено обвинение фермеру, депутату Рассказовского райсовета в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК. Используя ложную заявку на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы вместе с подельником похитил 30 млн руб.
Это не единичное уголовное дело, несколько фермеров уже были осуждены за хищение бюджетных средств. С завидной регулярностью проходят обыски у главного распорядителя господдержки – в управлении сельского хозяйства Тамбовской области.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, значительные средства из бюджета направляются на поддержку сельхозтоваропроизводителей, но и немалые деньги идут не по целевому назначению.
«Могу предположить, что чиновники, которые отвечали за распределение грантов нечестным на руку фермерам, могут также быть замешаны в схемах по «освоению» бюджетных средств. Как мне видится здесь два основных варианта развития событий: либо в управлении сельского хозяйства царила некомпетентность, когда всем подряд раздавали десятки миллионов рублей без достаточных на то оснований, либо существовала некая заинтересованность в предоставлении денег конкретным лицам. В любом случае члены конкурсной комиссии, отвечающие за распределение денег, должны нести ответ», - высказывает мнение Артем Александров.
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